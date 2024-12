di Redazione

Dal 20 dicembre prossimo al 7 gennaio 2025 stop ai botti nel comune di isernia a tutela dell’incolumità pubblica.

Il divieto, con apposita ordinanza, è stato disposto dal Sindaco, Piero Castrataro, e riguarda “razzi e simili artifici pirotecnici di tipo ‘petardo’ identificati nella categoria F2, F3, P1 e assimilabili come altresì definiti al punto 5,6,7 dell’art.5 del D.Lgs 123-2015″. ”L’uso di tali prodotti – recita l’ordinanza – può comportare l’effettivo pericolo non solo di coloro che li adoperano, ma anche di quanti si trovassero a transitare casualmente nelle immediate vicinanze del luogo in cui avviene l’esplosione; possono determinarsi anche ingenti danni economici alle cose, per il rischio di incendi o connesso al loro contatto con le sostanze esplosive, in particolare in danno di automobili, cassonetti. Il rumore provocato dall’esplosione di tali botti provoca disagio e sgomento sia alle persone che agli animali”. I trasgressori rischiano sanzioni pecuniarie.