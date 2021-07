di Tonino Atella

Organizza l’Associazione Mario Lanza di Filignano, presieduta da Michel Rongione ideatore vent’anni orsono del Festival Internazionale Lanza

E’ stato diramato il programma del Festival Internazionale Mario Lanza che quest’anno celebra il Centenario della nascita (1921/2021) del celebre tenore italo/americano, il cui papà Alfredo Cocozza era originario di Filignano e che con la moglie abruzzese Maria Lanza lasciò ad inizio ‘900 il Molise per raggiungere gli Usa in cerca di lavoro e fortuna. E nel Nuovo Continente nascerà poi il futuro interprete del bel canto, il cui nome d’arte Mario Lanza deriva proprio dalla madre Maria Lanza. Per celebrare l’illustre personaggio e trasmetterne ai contemporanei lo spessore artistico e musicale l’Associazione Mario Lanza di Filignano presieduta da Michel Rongione, cui va ascritto il merito di aver individuato 25 anni orsono il personaggio e l’iniziativa che avrebbero veicolato ben oltre i confini nazionali il nome di Filignano attraverso un nome di assoluto prestigio come quello di Mario Lanza ed un appuntamento artistico di tutta valenza quale il Festival Internazionale Mario Lanza, l’Associazione predetta -si diceva- indice per questa estate 2021 un Festival Lanza di tutta valenza e richiamo per celebrare nella maniera dovuta il centenario della nascita del tenore dalle origini molisane. “Una data troppo importante questa del primo centenario (1921/2021) della nascita di Mario Lanza -spiega Michel Rongione- per cui s’è cercato di fare le cose al meglio, approntando un programma intenso e diversificato per soddisfare tutti i palati. Sarà una settimana artisticamente intensa, quella a cavallo del prossimo ferragosto, nel corso della quale verranno presentati personaggi di richiamo ed assolutamente affidabili, col clou rappresentato dal Gran Galà del 17 agosto con la grande orchestra sinfonica diretta dal M° Leonardo Quadrini”. Dove si terrà l’intero Festival ? “All’aia di Mennella, frazione di Filignano”. Vuole illustrare l’intero Festival ? “S’inizierà il 12 agosto, h 21,30 -spiega Michel Rongione- con lo spettacolo “In ricordo dell’accordeon di Marzella” che vedrà l’esibizione di Renzo Ruggieri,fisarmonicista di fama internazionale. Quindi il 13 a sera sarà la volta della Compagnia Soleluna, con musica popolare campana e del meridione d’Italia. Il 14 agosto invece, a partire dalle h 21,30, spazio a Lino Rufo Quintet,mentre domenica15 agosto (h 21,30) appuntamento con l’opera “La Boheme” di Giacomo Puccini. Si proseguirà il 16, stessa ora serale, con Nando Citarella e l’opera al chiaro di luna col canto popolare italiano, mentre il 17 agosto, come detto innanzi, Gran Galà con la Grande Orchestra Sinfonica diretta dal M° Leonardo Quadrini, affermata conoscenza del Festival Lanza della prima ora. Infine la chiusura del Festival il 18 agosto (h 21,30) con Eduardo Siravo e Gabriella Casali, che proporranno lo spettacolo “Cent’anni di Mario Lanza”. Per accedere al Festival ? “Per prenotazioni e biglietteria -chiude Rongione- basterà contattare il 339/8078165 e si riceveranno tutte le informazioni del caso”. Conta su tante partecipazioni ? “Indubbiamente -aggiunge il Presidente dell’Associazione Mario Lanza- sia per il nome del personaggio che si celebra e sia per ricordare il primo centenario della sua nascita”.