“ L’ “ORO VERDE” DI VENAFRO, ALIAS L’OLIO AURINO, LICINIO ECT., TRA I MIGLIORI ! ” PAROLA DI UN INTENDITORE E BUONGUSTAIO STORICO, IL POETA ORAZIO, CHE LO ESALTO’ NEI PROPRI VERSI.

Orazio, uno dei poeti/scrittori dell’Antica Roma tra i più incisivi ed ascoltati, così ne scriveva in versi : “ILLE TERRARUM MIHI PRAETER OMNES, ANGULUS RIDET UBI NON HYMETTO MELA DECEDUNT, VIRIDIQUE CERTAT BACA VENAFRO”. Versi che in italiano stanno per “QUELL’ANGOLO DI MONDO A ME PIU’ DI OGNI ALTRO SORRIDE, DOVE IL MIELE NON CEDE IL PASSO A QUELLO DELL’IMETTO E L’ULIVO GAREGGIA CON QUELLO DELLA VERDE VENAFRO”. Si sta scrivendo -si sarà ampiamente capito- dell’olio di Venafro, in particolare di quello ricavato dalle ulive aurina e licinia, storici prodotti agricoli tipici del territorio, che col terzo millennio in corso ancora detta legge quanto a qualità, leggerezza, sapore e fragranza sull’intero Stivale. Non che gli altri oli nazionali non siano di qualità ed a loro volta eccellenti, ci mancherebbe, ma quello venafrano -se si consente- merita ed ha un posto di rilievo assoluto nella graduatoria italiana degli “ori verdi” che si ricavano da tante terre della Penisola. E giust’appunto ne scriveva in versi lo stesso Orazio, rinomato buongustaio e che a tavola notoriamente esigeva il meglio ed il massimo quanto a sapori, qualità e leggerezza. Tanto che era sovente nel Molise dell’ovest per apprezzare qualità dell’aria e del territorio -stando alle cronache amava infatti cullarsi volentieri nelle acque termali venafrane- oltre che gustare il magnifico aurino/licinio del posto, il principe tra gli oli della tavola nell’antichità ed unanimemente apprezzato. Una testimonianza della rilevanza storico/gustativa dell’olio venafrano arriva addirittura dalla capitale dell’antica MAGNA GRECIA, Taranto (Taras), dove appunto si evidenziano su antichi monumenti scritte e citazioni dell’intero discorso. La situazione dell’olio venafrano oggi ? Di assoluta prelibatezza, stando alla stagione olearia in corso, di buona qualità, di produzione contenuta, di resa non pari alle annate precedenti e con prezzo a litro d’olio che oscilla tra i 12 e i 14 euro. Ed allora buon appetito e buona permanenza a tavola con lo storico e sempre apprezzato “oro verde” venafrano, il principe della terra molisana !