di T.A.

Giorni cruciali per il Milan 2024/25 e soprattutto per il futuro mister dei colori rossoneri dopo la risoluzione consensuale del rapporto con Stefano Pioli, il tecnico che aveva conquistato lo scudetto tricolore 2022/23. Tanti i nomi che circolano in questi giorni e sul tema, indubbiamente delicato, fanno sentire il loro parere anche i milanisti molisani. “Preclusione verso nessuno -sono i pareri che circolano tra gli appassionati del “diavolo” nella nostra regione- ma propendiamo senz’altro per un giovane tecnico emergente italiano. Straniero no ! Senz’altro preferibile un italiano, giovane e dalle idee tecniche innovative per far emergere i tanti giovani talenti italiani presenti nel Milan, amalgamandoli con gli stranieri dell’attuale “rosa” milanista. Così come non dispiacerebbe un tecnico delle squadre giovanili del Milan”. Si darà ascolto alla tifoseria milanista del meridione della penisola ? Staremo a vedere …