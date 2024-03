di T.A.

La Santa Pasqua è alle porte e un po’ tutti e ovunque “risorgono” sull’esempio del Figlio del Creatore. C’è necessità di nuova e diversa vita, in primis da parte di chi rappresenta popoli e territori in ragione dei mandati politici ricevuti. Un’urgenza unanimemente avvertita e percepita, viste le nefandezze in atto sulla Terra. E come s‘impongono la resurrezione ed il riscatto per uomini e donne comuni, altrettanto dicasi per tante nazioni e i loro governanti, in taluni casi esempi di comportamenti ed iniziative non certo da imitare, ma tutt’altro. Ed allora ecco l’opportunità da sfruttare in maniera intelligente: fare propri i messaggi beneauguranti per la Pasqua imminente a firma di tanti Comuni del Molise diramati on line perché il molisano legga, li faccia propri e rifletta sul difficile momento corrente e sulle prospettive future. Quest’oggi ne ospitiamo due -uno per ciascuna provincia del Molise- arrivati in redazione dai Comuni di Campobasso e Venafro, girandoli idealmente a tutti perché il mondo sia finalmente migliore e più rassicurante per l’umanità intera, urgenza assolutamente avvertita.