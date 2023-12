di T.A.

Il calcio italiano piange un signore, sia dentro che fuori dal rettangolo di gioco, del recente passato sportivo nazionale, Antonio “Totonno” Juliano, colonna del Napoli Calcio, scomparso all’età di 80 anni. Capitano del “ciuccio” per 17 stagioni, “Totonno” Jiuliano -centrocampista dalla tecnica raffinata- era nato a San Giovanni a Teduccio alla periferia orientale di Napoli e vinse con la nazionale italiana l’Europeo del 1968. Divenuto dirigente del Napoli Calcio dell’allora Presidente Ferlaino ebbe il merito assoluto di portare Maradona al Napoli. Un arrivo, quello di Diego Maradona, che impreziosì il calcio napoletano ed italiano, elevando di molto il livello tecnico del campionato italiano di serie A. Negli ultimi anni “Totonno” viveva a Marechiaro, rinomato quartiere partenopeo. Lo piangono in tanti, compresi numerosi milanisti del Molise nel ricordo della sua proverbiale correttezza e signorilità. “Addio Totonno -da Mariano, tifoso azzurro campano del mondo dello spettacolo- grande capitano ! Che Dio lo abbia in gloria !”. Auspicio al quale si uniscono i milanisti del Molise, nel rispettoso ricordo dell’uomo e dello sportivo.