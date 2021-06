di Dante Caspoli

Partiamo da una riflessione storica: nelle elezioni democratiche della Repubblica di Weimar del 5 marzo 1933 il popolo tedesco, principe della cultura europea, il 43,9% di esso, scelse il partito nazionalsocialista; forte del risultato elettorale il cancelliere tedesco Adolf Hitler non ebbe difficoltà a far approvare le sue leggi speciali, tra cui il “decreto dei pieni poteri”.

La prima riflessione che viene in mente, da una prospettiva socio-filosofica, è se la CULTURA basti all’INDIVIDUO. Dobbiamo qui fare un’analisi concettuale: CULTURA deriva dal verbo latino “colere”, che significa “coltivare” e da esso anche “culto”…riferendoci a quegli anni si parla perfino della “cultura di Weimar” o, come la definì il filosofo Ernst Bloch, di “una nuova età di Pericle”.

Ma in quegli anni la Germania si confrontava con i duri termini della riparazione della prima guerra mondiale imposti dal Trattato di Versailles e con gli effetti mondiali del “giovedì nero”, il 24 ottobre 1929, il crollo della borsa di New York; INDIVIDUO (in latino in-dividuus, in-diviso) ha intrinseco in sè il concetto di RELATIVISMO: culturale, per cui culture diverse presentano costumi e valori diversi, su cui nessuna scienza può pronunciare giudizi di valore; etico, per i principi ed i giudizi etici sono “relativi” alle norme stabilite dagli individui o a quelle vigenti in determinate culture, per cui non esiste nessuna morale universale e nessuna religione.

La colta Germania scelse di difendere i propri interessi economici minati dalla grande crisi. Tutti aderirono, i pochi che non lo fecero scelsero l’esilio o furono arrestati. In Italia già nel 1931 fu richiesto ai docenti universitari l’atto formale di adesione al regime fascista e solo 14, tra cui il De Sanctis, su 1251 docenti rifiutarono il giuramento di fedeltà al fascismo. 14 su 1251!!!

Dunque, il RELATIVISMO socio-culturale è parte biologica dell’essere umano o si può pensare ad una società aperta ad un culturizzazione globale? Se si osserva l’Umanità dei nostri tempi si può cogliere facilmente questa diatriba tra relativismo e globalizzazione: da una parte c’è il senso di appartenenza forte alla propria cultura ed ai propri MITI, dall’altra l’esigenza biologica dell’essere umano di conoscere ed aprirsi ad altre culture. La globalizzazione odierna è basata su forti interessi commerciali (chiaro ed evidente è l’esempio di Amazon) e su processi di scambi socio-culturali che ci rendono interdipendenti ed unificati (si pensi ad i SOCIAL).

Queste riflessioni potremmo cercare di contestualizzarle alla situazione politica di Pozzilli. Mi ha fatto molto riflettere quando nel 2015 si sono svolte le elezioni comunali con la sola lista civica “Un Paese in Comune” ed ancor di più nel settembre 2020 quando la stessa lista ha conquistato l’82,30% contro una sola lista civica messa sù con grande sacrificio. Come tutto il mondo il piccolo ma di grandi risorse paese viveva gli effetti della “Grande recessione” del 2008: in molti avevano perso il proprio posto di lavoro dovuto ai tagli ed alle chiusure delle tante aziende del territorio, la giovane forza lavoro non riusciva ad impiegarsi, e quando anche le risorse famigliari erano in crisi il “Sistema” iniziò ad operare. Nel 2015 la Cultura di certo non mancava tra la popolazione cittadina ma la crisi economica ha prevalso su di essa e tutti si sono stretti intorno ad effimere sicurezze: posti di lavoro a basso reddito ed a tempo determinato pur di non avere nulla! E così adesso abbiamo un intero paese tutto impiegato in cooperative o aziende che dirigono il voto. Perché la Cultura non si fa sentire? Dove sono le voci di tutti gli acculturati “social” e soprattutto cosa fanno nelle cabine elttorali? Sembra di essere tornati in un sistema di assolutismo: c’è il Re, la Regina e poi principi, feudatari, vassalli e valvassori.