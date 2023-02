Il ricordo da Venafro di Laura De Stefano, la signora amante di cani e gatti

Capelli biondi, esile nella figura Laura De Stefano e sempre assieme a cani e gatti che portava in giro nel quartiere di sua residenza. Non di rado dava anche qualcosa da mangiare ai gatti di altre famiglie che l’aspettavano nel corso delle sue passeggiate. Di carattere piuttosto particolare, era tutta dedita agli animali propri ed altrui e qualche volta non si sottraeva a confronti verbali coi residenti che le osservavano qualcosa. Una breve discussione, dopodiché riprendeva a dedicarsi ai propri animali, indubbiamente gli aspetti salienti della propria esistenza. Intratteneva rapporti con persone nel quartiere, ma cani e gatti erano in cima alla lista delle sue attenzioni esistenziali. Se n’è andata prematuramente Laura De Stefano e da Venafro, pur non conoscendola a fondo, intendono idealmente abbracciarla, nel ricordo del suo amore per cani e gatti propri ed altrui. “Addio Signora Laura -da un venafrano- dispiace che non ci sei più e perdona le incomprensioni. Ti ricorderemo con rispetto, circondata dai tanti cani che portavi in giro e dai gatti che volentieri accudivi in strada”.