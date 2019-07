Tre giorni di dibattiti, approfondimenti e laboratori sui temi legati al rispetto del pianeta con un parterre di autorevoli esperti. Organizzato in collaborazione con l’associazione “Il nostro quartiere San Giovanni”, il Comune di Campobasso, l’Ufficio di servizio sociale per minorenni del Molise e il Centro servizi per il volontariato del Molise, il Festival si terrà a Campobasso dal 15 al 17 luglio prossimi.

Il programma dell’importante iniziativa di Legambiente Molise sarà presentato domani, giovedì 11 luglio, alle ore 17 nel corso di una conferenza stampa nel parco Eduardo De Filippo, in via Lombardia, dove si svolgerà il Festival. Con il direttore generale di Legambiente Molise, Andrea De Marco, e Alberto Cancellario per l’associazione Il nostro quartiere San Giovanni, interverranno il sindaco di Campobasso Roberto Gravina e l’assessore comunale all’Ambiente Simone Cretella.