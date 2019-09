Il “Circolo Pentro” di Isernia, che fa riferimento al Consigliere regionale Massimiliano Scarabeo, ha il piacere di comunicare che da sabato 28 settembre 2019, riprende la sua attività politica sul territorio, per incontrare i cittadini e per ascoltare proposte e segnalazioni provenienti da chiunque sia interessato al bene della nostra terra.

Il Circolo riapre dopo la pausa estiva nella sede sita nel centro storico di Isernia in via Orazio Trivellini. Un luogo di confronto, di dialogo con i cittadini, per una politica al servizio del cittadino che antepone il bene comune a quello personale. Consapevoli che questa sia la strada da perseguire per tentare di risolvere i problemi del Molise e per eliminare la sfiducia della gente verso la classe politica.

Il “Circolo Pentro” sarà aperto il sabato mattina dalle 09.30 alle 13.00.