Una bella notizia -in attesa però di fatti concreti- per il rilancio del SS Rosario di Venafro. E’ scaturita da un recente vertice tenutosi presso la struttura ospedaliera cittadina, presente il Presidente della Giunta Regionale del Molise, Roberti, ed esponenti dello stesso complesso sanitario venafrano. A diffonderla è stato il Presidente del Comitato Pro SS Rosario, Vaccone, che ha riferito del preciso impegno assunto dal capo dell’esecutivo regionale circa il rilancio futuro del SS Rosario nell’ottica di una diversa e migliore distribuzione sul territorio molisano della sanità pubblica. Roberti -a detta di Vaccone- si è detto determinato a rivedere funzioni e servizi dell’ospedale venafrano, rilanciandone efficienza e funzionalità. Tutto questo per conferire tutt’altra funzionalità e presenza della sanità pubblica nel Molise dell’ovest, giuste le attese e le reali necessità delle popolazioni residenti. Nel merito l’esponente del Comitato Pro SS Rosario si è detto rinfrancato e fiducioso circa il futuro dell’ospedale cittadino, sentite le precise e ferme assicurazioni fornite dal Presidente della Giunta Regionale, Roberti. Si attende adesso il passaggio dalle parole ai fatti al fine di garantire ai molisani dell’ovest la giusta assistenza e cura da parte della sanità pubblica regionale.