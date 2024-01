di T.A.

CONSIGLIABILE UNA VIGILANZA CONTINUATIVA E DIVERSA PER PREVENIRE E TRANQUILLIZZARE I RESIDENTI

Sussiste un pericoloso costante a Venafro. E’ rappresentato dalle velocità dei mezzi su gomma che sfrecciano sul Lungorava, arteria a sud dell’abitato e che prende il nome dalle acque che vi scorrono a lato per un chilometro ed oltre. In effetti accade che tale Lungorava –rettilineo male asfaltato – viene utilizzato dal traffico interregionale in transito per il Molise occidentale e proveniente o diretto in Campania come una sorta di tangenziale esterna a Venafro. Tale flusso su gomma, unito al traffico locale, è solito procedere ad alta velocità, nonostante abitazioni, lavoratori e gente che cammina sul marciapiede del citato Lungorava. Ne conseguono purtroppo incidenti stradali che si ripetono con periodicità e pericoli continuativi per quanti vivono, lavorano o devono servirsi quotidianamente dell’arteria. Dal che l’opportunità da tanti sollecitata per una maggiore e continuativa presenza e vigilanza delle forze dell’ordine lungo tale strada, al fine di indurre a velocità più contenute quanti se ne servono, garantendo così sicurezza e maggiore tranquillità a residenti e lavoratori della zona, nonché a coloro che amano passeggiare o correre ai lati dell’arteria in questione.