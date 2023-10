di T.A.

Da P. Giuseppe Cellucci, Parroco di Pozzilli, perviene quanto segue nell’ambito del GRIDO DELLA PACE, in programma nel pomeriggio nella Chiesa Madre del Comune. Ecco quanto scrive il sacerdote : “Carissimi,un invito a tutti per unirsi nella preghiera per la PACE nella situazione difficile ed eccezionale nella Terra Santa. Il conflitto tra Hamas e Israele si complica sempre di più. Accogliendo l’invito del Santo Padre,la Conferenza Episcopale Italiana ha organizzato una giornata di digiuno e preghiera per ottenere la pace in questo conflitto preoccupante. Chi, per motivi di lavoro e di impegno, non potrà partecipare di persona, si unisca spiritualmente a tutti noi per chiedere la grazia della PACE”. La particolare preghiera è in programma (h 17.30/18.30) odierne nella Chiesa Parrocchiale di S. Caterina a Pozzilli, cui seguirà la Santa Messa.