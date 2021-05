Lunedì, 10 maggio 2021, aprirà il reparto post covid al Vietri di Larino, questa volta è realtà.

Molti hanno gia’ iniziato con l’ attribuirsi i meriti, altri lo faranno da oggi a lunedì. Altri ancora verranno in “pompa magna” all’inaugurazione, NOI ricordiamo, uno per uno, tutti coloro che si sono opposti al centro covid ed anche a questo reparto , voluto, solo ed esclusivamente, dall’ ex Commissario ad Acta ANGELO GIUSTINI.

Comitato Basso Molise per il bene Comune