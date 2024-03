di T.A.

Un’associazione, la “TDDS GUARDIAMO AVANTI” dei diversamente abili della vista, assai attiva sul territorio nazionale per rappresentare e portare avanti i diritti e le istanze dei disabili in questione. Tra gli altri si ricordano gl’impegni del sodalizio perché il trasporto pubblico sui treni sia il migliore e più affidabile possibile per quanti hanno problemi alla vista. Quest’oggi invece il presidente nazionale di tale associazione, Alessandro Guastaferro che risiede a Venafro e lavora a Roma che raggiunge quotidianamente coi mezzi pubblici di trasporto, dà comunicazione delle proprie deleghe ai referenti regionali di “TDDS GUARDIAMO AVANTI”. Trattasi di Maria Teresa MATTEI, 61enne nata in Svizzera e referente dell’organismo per il Molise e del 59enne Vincenzo D’Onofrio di Portici (Napoli), referente TDDS per la Lombardia. In tal modo l’associazione si ramifica ulteriormente sul territorio nazionale al fine di rappresentare al meglio le aspettative della categoria perché siano affrontate e risolte.