di T.A.

Ed eccoci alla festa per antonomasia di Venafro. Trattasi della storica e tradizionale FESTA DI SAN NICANDRO, come da sempre è definito l’evento civile e religioso in onore dei Santi Martiri della città Nicandro, Marciano e Daria. L’evento inizierà domenica 16 giugno e proseguirà sino a martedì 18 giugno per un trittico celebrativo e festivo di assoluta intensità, a cui sta lavorando un folto comitato festa composto da donne ed uomini di varia età. In allegato, il fitto programma dell’appuntamento tra eventi civili e riti religiosi. Il tutto per onorare le figure principali della storia cristiana venafrana, appunto i fratelli Nicandro (dal greco UOMO DELLA VITTORIA, appunto del Cristianesimo sul paganesimo) e Marciano, ufficiali dell’esercito romano ai tempi dell’Imperatore Diocleziano, e della moglie del primo, Daria, tutti martirizzati nel 303 d.C. per non aver voluto rinunciare alla loro ferma fede cristiana. Ecco quanto dei Martiri Venafrani riportato sul Martirologio Romano: “A Silistra in Mesia, nell’odierna Bulgaria, i Santi Martiri Nicandro e Marciano che, soldati durante la persecuzione di Diocleziano, respinsero l’elargizione fatta dall’imperatore all’esercito e, rifiutatisi fermamente di sacrificare agli dèi, furono condannati a morte dal governatore Massimo”. Per Santa Daria, a sua volta condannata a morte in ragione della propria fede cristiana, il sacrificio avvenne in altra data e in luogo diverso, stante le leggi del tempo. E Venafro da 1.721 anni li celebra e li onora con appuntamenti di tutto rilievo, in ragione del loro estremo sacrificio. Il culmine dei prossimi appuntamenti patronali ? Certamente la solenne processione conclusiva del 18 giugno che chiuderà i festeggiamenti con migliaia di venafrani ambosessi che accompagneranno il rientro dei simulacri e delle reliquie dei Santi Martiri nel centro storico venafrano, intonando tante volte in coro il bellissimo INNO AI SANTI MARTIRI, scritto nel 1881 dal poeta venafrano Raffaele Atella e musicato nello stesso anno dal canonico, sempre venafrano, Domenico Criscuolo.