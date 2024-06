di T.A.

DA MARCO RIZZO DI “DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE” IMPUT PER VIVERE MEGLIO STOPPANDO GUERRE ED ARMAMENTI.

Le guerre impazzano un po’ ovunque sulla Terra. Tanti conflitti, tanti lutti, tante assurdità, mentre buona parte della popolazione mondiale soffre la fame e rischia ogni giorno la vita. A siffatto terribile quadro in molti non ci stanno affatto e reclamano a gran voce direttamente ai potenti della Terra ben diversi comportamenti e decisioni. Sul tema, indubbiamente centrale e prioritario per l’intero genere umano, viene pubblicato in allegato quanto scrive Marco Rizzo di “Democrazia Sovrana Popolare” rivolgendosi ai singoli componenti del G7.