Nell’ampia offerta estiva del campus al Cus Molise c’è ovviamente spazio per le discipline sportive. Far avvicinare bambini e ragazzi allo sport è uno degli obiettivi del Centro Universitario Sportivo del Molise. Proprio in questa ottica, oggi i bambini del campus hanno fatto visita alla Bocciofila Monforte per una mattinata dedicata alle bocce. Grazie alla rinnovata collaborazione con la società del presidente-atleta Giuseppe Formato, che è anche istruttore tecnico di primo livello, i bambini accompagnati dagli istruttori e divisi per gruppi, hanno avuto modo di approcciare alla disciplina seguendo i consigli di Lucio Fiorella e Luigi Massimo.

Tutti i protagonisti hanno mostrato grande attenzione durante le mini-lezioni e si sono poi divertiti a giocare tra di loro provando a mettere in pratica quanto appreso. “E’ con grande soddisfazione che abbiamo ospitato i bambini e i ragazzi del Campus del Cus Molise sui nostri campi di Villa de Capoa – sottolinea il presidente della Bocciofila Monforte Giuseppe Formato – c’è stato grande entusiasmo e voglia di apprendere i segreti di questo sport sicuramente particolare ma bello allo stesso tempo. Con il Cus Molise c’è una collaborazione che dura da diversi anni e sicuramente proseguirà con altre iniziative in futuro, volte a far conoscere a bambini e ragazzi la disciplina sportiva per antonomasia, aperta a tutti e in cui l’inclusione è massima”.