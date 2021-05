Cus Molise protagonista nella tre giorni dedicata agli internazionali open d’Italia a L’Aquila manifestazione di pattinaggio corsa con atleti provenienti da tutto il mondo. Domenica Francesca Di Cristofaro, Miriana Lombardi (Esordienti) e Francesca Ramaglia (Giovanissime) sono state impegnate nella competizione dei 50 metri in corsia con ottimi riscontri. In particolare la Di Cristofaro, ha sfiorato il primo posto assoluto, mancato per soli 81 centesimi. Conferme importanti sono arrivate anche nella gara in linea dove le giovanissime atlete guidate dal maestro Simiele hanno saputo mettere a frutto il lavoro svolto nel corso del tempo, utile per aggiungere ulteriore esperienza da mettere in campo nelle prossime uscite ufficiali. In questa gara c’è stata la caduta di Lombardi, avvenuta nel tentativo di evitare alcune avversarie che erano finite a terra davanti a lei. Nonostante questo la portacolori del Cus ha stretto i denti ed ha portato a termine la gara. Prima del ritorno a casa è stata sottoposta agli accertamenti di rito che hanno escluso infortuni gravi. Se la caverà con qualche giorno di riposo, pronta a tornare sui pattini per la prossima avventura agli Italian Roller Game di Riccione in programma a Riccione nel mese di giugno. “Colgo l’occasione in primis per fare i migliori auguri di pronta guarigione alla nostra Miriana – spiega il maestro Simiele – auguri ai quali si è unito con un video messaggio anche Bart Swing pluricampione mondiale e medaglia d’argento alle Olimpiadi di Pyeongchang 2018. Ringraziamo la società organizzatrice, il Centro Polisportivo Giovanile Aquilano per l’accoglienza e la professionalità. Per quanto concerne l’aspetto tecnico della manifestazione sono contento di quello che le ragazze hanno fatto e mi auguro che le soddisfazioni continueranno ad arrivare anche dai prossimi appuntamenti. La crescita di questo gruppo è frutto del lavoro e dei sacrifici fatti nel corso del tempo”.