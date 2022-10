E’ partito al Cus Molise il progetto ‘DiscoverNature: salute, sapori, scoperta’ promosso dal CUSI. La prima uscita ha visto il gruppo protagonista di un’escursione sui Monti del Matese dove, accompagnati da Marialaura Lombardi e Gianmarco Caraccio, tecnici qualificati del Cus Molise, alla presenza di Nicola Aurisano (tecnico del Centro Sportivo Italiano Nordic walking) e del presidente Maurizio Rivellino, i protagonisti si sono cimentati in una bellissima camminata nel segno del nordik walking. Una volta terminata l’attività il gruppo si è spostato presso l’Hotel Lo Sciatore a Campitello Matese, ospite del Comune di San Massimo per provare i prodotti tipici. “Con immenso piacere ho patrocinato questa giornata – spiega il sindaco di San Massimo Alfonso Leggieri – con il Cus Molise è nata una bella collaborazione e questa è stata solo la prima tappa di un percorso che proseguirà insieme. E’ stata una giornata importante, lo sport è fonte di benessere e il connubio con la montagna è quanto di più bello e prezioso possa esserci. Questi eventi sono anche uno spot importante per il territorio. Una vetrina preziosa per i nostri comuni. Sono davvero contento”.

La seconda giornata è in programma domenica a Bosco Faiete dove le Guardie Ecologiche guideranno i protagonisti del progetto in un’escursione nel segno della natura.

ll progetto – Il Cus Molise si propone di coinvolgere i destinatari del progetto non solo alla vita sportiva ma anche alla conoscenza del territorio, dei sapori tipici e alla scoperta di erbe spontanee officinali. Questo progetto è indirizzato a persone anziane (tramite il corso di EPD del Cus Molise e l’associazione Nordic walking Molise coordinata dal tecnico del Centro Sportivo Italiano Nordic walking Nicola Aurisano). La proposta del Cus Molise è volta ad integrare la pratica sportiva in spazi aperti con un occhio alla natura e al territorio sfruttando quindi la sostenibilità ambientale. Attraverso la pratica sportiva i partecipanti al progetto sono proiettati ad uno stile di vita migliore, fatto di sane abitudini. Il buon cibo, unito ad un’attività fisica costante, aiuta a vivere meglio. Il tutto senza dimenticare l’aspetto ambientale e la sua pulizia. L’obiettivo del progetto è anche quello di far conoscere il territorio molisano e promuoverlo per rendere merito alle bellezze paesaggistiche della nostra regione attraverso il nordic walking, modo originale per vivere la natura e scoprire posti nuovi praticando attività fisica a contatto con la natura. A proposito saranno organizzate escursioni in alcuni posti più belli della nostra regione dopo aver fatto attività fisica attraverso il nordic walking si andrà a visitare città, sentieri, castelli. Attraverso tale organizzazione, l’obiettivo è l’integrazione e l’inclusione di tutti i target di riferimento.

Tutti i sindaci dei comuni interessati al progetto possono inviare una mail all’indirizzo marco.sanginario@unimol.it