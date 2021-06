Partirà lunedì il campus estivo del Cus Molise. Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14 uno staff di istruttori qualificato con a capo Mario Faraone, farà compagnia ai bambini con giochi, tornei, escursioni, laboratori e tanto altro. Anche quest’anno a causa della pandemia il campus sarà a numero chiuso con tante adesioni che hanno confermato la qualità del lavoro svolto nel tempo e l’esperienza di una macchina organizzatrice che come sempre non ha lasciato nulla al caso. Saranno mesi da vivere all’insegna del divertimento e dello svago ma in totale sicurezza. Alla vigilia questo il pensiero del capo campus Mario Faraone.

“La grande novità è la location – spiega – considerando che almeno nella prima parte il campus si svolgerà completamente all’aperto negli spazi di Giurisprudenza, il campo in sintetico e quello polivalente. Ci saranno anche spazi al chiuso nel caso in cui dovesse essere brutto tempo. Avremo l’aula circolare, l’aula 180 posti e il Palavazzieri, quest’ultimo ci è stato gentilmente concesso dalla Cestistica e dalla Magnolia che ringraziamo. Lavoreremo in spazi molto ampi e in totale sicurezza, nel rispetto delle normative anti covid in vigore.

Un campus, quello del Cus Molise, che è sinonimo di qualità e anche quest’anno a causa della pandemia sarà a numero chiuso.

“Il numero chiuso è stato necessario per una questione di sicurezza e per poter lavorare con maggiore tranquillità. Siamo contenti del fatto che ci sia stato un buon numero di adesioni e ci auguriamo che i nostri bambini possano divertirsi e vivere un’estate all’insegna della spensieratezza”.

Estate è sinonimo di svago e aggregazione. In questo il campus svolge sicuramente un ruolo importante.

“Attività ricreativa e inclusione sono due cose molto importanti. I bambini hanno passato un inverno abbastanza difficile a causa della pandemia e oggi hanno la possibilità di cambiare marcia. Il campus deve essere un momento di svago di gioco e di aggregazione in totale sicurezza. Tra l’altro quest’anno il nostro campus è rientrato nel progetto Coni Educamp, cosa che ci rende orgogliosi. Negli anni ci siamo impegnati duramente e questo è il giusto premio per tutti. Siamo felici di poter collaborare con il Coni nelle prossime settimane e nei prossimi mesi per tante attività ricreative e soprattutto inclusive”.

Sono tante le attività in programma, laboratori tornei, escursioni per un’estate da vivere all’insegna dell’allegria.

“Riproporremo tutte le nostre principali attività, quelle dei settori giovanili. Lo sport prima di tutto ma ci saranno anche giochi, escursioni. Ritornerà il laboratorio di cucina, la piscina e tanto altro ancora. Sarà una bellissima estate, da vivere in totale sicurezza”.