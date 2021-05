Una grande novità al campus estivo del Cus Molise è rappresentata dagli English Game svolti grazie alla collaborazione con il Centro linguistico di Ateneo che da quest’anno rappresenterà un punto di riferimento per tutti i bambini e i ragazzi che decideranno di trascorrere l’estate al Centro Universitario Sportivo del Molise. Un binomio che sicuramente porterà ad importanti risultati e consentirà ai partecipanti di crescere sotto l’aspetto della conoscenza della lingua ma anche di intraprendere un percorso interessante che andrà ben al di là dell’aspetto meramente scolastico. A svolgere i giochi in lingua saranno gli insegnanti altamente qualificati del CLA che metteranno a disposizione del gruppo la loro grande esperienza maturata in tanti anni di attività. Per il campus del Cus Molise, quello dei giochi in lingua inglese rappresenterà l’occasione di mettere in evidenza un binomio, quello tra Cus e Unimol che ha portato sempre a grandissimi traguardi sotto ogni punto di vista. Un’ulteriore collaborazione avviata, dunque, grazie alla quale sport e apprendimento viaggiano a braccetto per un obiettivo comune: la crescita e il divertimento dei ragazzi. Giochi in lingua, attività di vario genere renderanno le giornate al Campus estivo del Cus Molise ancora più interessanti.

Il Cla – Il Centro Linguistico di Ateneo (CLA) organizza corsi di lingue straniere moderne aperti a tutti, non solo agli studenti dell’Università, corsi di lingua italiana per studenti Erasmus (italiano L2) e corsi professionalizzanti rivolti in particolare al mondo della scuola. Presso il CLA è possibile sostenere esami Cambridge di certificazione della conoscenza della lingua inglese di vari livelli (dal livello A2 al C1) ed esami CILS di certificazione della lingua italiana. Per prepararsi agli esami Cambridge il CLA offre l’opportunità di seguire corsi di inglese tenuti da insegnanti altamente qualificati, che sono erogati a prezzi agevolati per varie categorie di utenti, quali studenti universitari e insegnanti delle scuole del territorio.

Il Centro ha l’obiettivo di promuovere il plurilinguismo e attività di ricerca su temi collegati alla mobilità internazionale delle persone, organizzando incontri, seminari, dibattiti, conferenze sulle lingue, destinati ad un pubblico vario e diversificato, interno ed esterno all’Ateneo.