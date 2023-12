di Redazione

Farmacisti nel Mondo ha un semplice e primario obiettivo: rendere il mondo della cooperazione un’esperienza condivisa e aperta a tutti. Attraverso la cooperazione attiva, promuovendo la partecipazione sociale e l’incontro di idee e di visioni, per scardinare pregiudizi e garantire vicinanza e condivisione. A Venafro, la Farmacia Santa Daria, in collaborazione proprio con Farmacisti nel Mondo, aderisce all’evento solidale di “Cura_bellezza solidali” attraverso un evento fotografico nei propri locali di Via Campania 3, dal giorno 13 dicembre alle 18°° e fino al 6 gennaio 2024. Una occasione di incontro e solidarietà, per un Natale condiviso e per ascoltare e immaginare storie lontane.