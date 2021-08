di Tonino Atella

L’inaugurazione della nuova sede pentra nel pomeriggio del prossimo 5 settembre.

Le attività sociali di vario genere fortunatamente ripartono, stante il confortante arretramento della minaccia pandemica e fermo restando la necessità di non abbassare la guardia quanto a precauzioni ed attenzioni e soprattutto ribadita l’urgenza di vaccinarsi. Forti di tanto i promotori di CTA Musical, la scuola artistica di recitazione, canto, danza, musica, fitness ed arti marziali da anni operante con positiva adesione popolare al civico 19 di Via Conca Casale a Venafro, raddoppia ed apre una propria nuova sede anche ad Isernia, esattamente in Viale 3 Marzo 1970 n. 185. A darne notizia, invitando tutti all’inaugurazione della sede isernina prevista per le h 15,00 del prossimo 5 settembre, sono Gino Matrunola e Pierluigi Sorteni, ideatori di CTA Musical : “Oltre alla sede di Venafro -informano i due- il prossimo 5 settembre si terrà l’inaugurazione di CTA anche ad Isernia. Si tratterà di un centro multidisciplinare artistico con recitazione, canto, danza, musica,arti marziali e fitness, quale accademia di alta formazione artistica e sede de ”Il Paese della Musica”. Ci saranno percorsi per amatori e percorsi professionali con rilascio di attestati e diplomi certificati in tutti gli strumenti musicali, in canto e recitazione. Dal 6 settembre saranno attivi a CTA di Isernia tutti i corsi !”. Ricordiamo, per accennare ai precedenti spettacoli di CTA, le esibizioni di canto, danza e recitazione degli allievi ambosessi e di ogni età sia all’Ara Pacis di Cassino che aIl’Auditorium di Isernia con convinti consensi del pubblico presente. Per info e prenotazioni 339/7869575.