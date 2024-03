di T.A.

NON HO SOLDI PER IL BIGLIETTO FERROVIARIO DA VENAFRO PER ROMA. MI AVVIO A PIEDI, CAMMINANDO TRA I BINARI! E’ L’INCREDIBILE AVVENIMENTO CAPITATO A VENAFRO, PROTAGONISTA UNA GIOVANE, E RISOLTO GRAZIE ALL’INTERVENTO DELLE FORZE DELL’ORDINE E DEL PERSONALE MEDICO/SANITARIO.

Un avvenimento che ha dell’incredibile ! Si è verificato a Venafro, esattamente alla stazione ferroviaria della città, e risoltosi per fortuna senza conseguenze per alcuno, tolti i viaggiatori incappati nell’ennesima giornata di ritardi e problemi. In questo caso però nessuna responsabilità o inadempienza da parte delle FS. La vicenda : una giovane si era incamminata a piedi, dalla stazione ferroviaria di Venafro e in direzione Roma, tra i binari ferroviari, asserendo a fine storia di non avere i soldi per pagarsi il viaggio e di dover comunque raggiungere la Capitale. Ovviamente il macchinista del convoglio, avvedutosi assieme all’altro personale ferroviario, della giovane tra i binari non ha avviato il treno restando fermo in stazione, mentre venivano avvertite le forze dell’ordine ed il personale medico/sanitario. Quindi le trattative con la giovane sconosciuta e solo dopo un certo tempo la donna desisteva dal suo proposito, accettando l’invito a lasciare i binari ed a seguire le forze dell’ordine ed il personale sanitario, con la promessa che le sarebbe stato assicurato di raggiungere la Capitale. Vicenda quindi dal lieto fine, meno che per i viaggiatori in carrozza incappati nell’ennesimo ritardo “condito” con problemi vari.