Gli altomolisani, già al 3’, si rendono pericolosi con Filì che, di testa, manca di poco il bersaglio grosso su cross di Caon. Quattro minuti dopo è Fontana, sugli sviluppi di un corner, a non trovare l’impatto di testa. Quattro minuti dopo è Antignani a negare la gioia del gol a Fontana su di un cross di Gargiulo. Al 16’ Ceccuzzi, da calcio piazzato, prova a trovare qualcuno in area, ma la sua traiettoria è da dimenticare. Sette minuti dopo Antignani – per i neroverdi padroni di casa – è ancora provvidenziale, stavolta su Ramos Lopez. La risposta degli abruzzesi non si fa attendere ed al 25’ su cross dalla destra, Fall manca di poco l’impatto di testa. Al 37’ Gaye viene dimenticato in area dalla difesa altomolisana, ma Servalli è abile sulla sua conclusione. Cinque minuti dopo i teatini sbloccano la contesa con il rigore trasformato da Fall.

Nella ripresa, in avvio, Mercuri trova il 2-0 in contropiede su assist di Fall, ma il Vastogirardi non ci sta ed accorcia le distanze con un eurogol di Iacullo (52’). Da quel momento, per una ventina di minuti, non si registrano più grandi emozioni. Il taccuino torna a riempirsi al 72’ con una sforbiciata di Cesaroni su cui Antignani fa buona guardia. All’80’, poi, a provarci è Ruggieri su calcio piazzatom ma la palla finisce oltre la traversa. Al 90’, poi, si fa vedere Iacovetta con una conclusione velleitaria ed è l’ultima sortita della contesa.

CHIETI 2

VASTOGIRARDI 1

(primo tempo 1-0)

CHIETI: Antignani, Cucciniello, Conson, Forgione (70’ Marino T.), Castellano, Vesi, Gaye, Caterino G., Mercuri L. (70’ Sueva), Fall Am. (79’ Mancini S.), Salvatore S. (83’ Mazzei). All.: Luiso.

VASTOGIRARDI: Servalli, Anzalone (50’ Tocco), Gargiulo (57’ Panaro), Ceccuzzi, Ruggieri, Filì, Caon, Iacullo (69’ Lisi), Fontana, Ramos Lopez (70’ Cesaroni), Zuccherato (79’ Iacovetta). All.: Marmorini.

ARBITRO: Maresca Mat. di Napoli (Gentilezza–Neroni).

RETI: 42’ (rig.) Fall (C), 49’ Mercuri L. (C), 52’ Iacullo (V).

NOTE: ammoniti Luiso (allenatore), Castellano, Vesi, Forgione, Salvatore S., Antignani e Cucciniello (C); Ramos Lopez (V).

redazione