È crollata una scalinata in cemento in prossimità Consorzio di bonifica territorio tra Petacciato-Montenero. Una turista tedesca, che proprio in quel momento si trovava sul sito, è rimasta intrappolata con una gamba tra le macerie.

I Viglili del Fuoco di Termoli sono riusciti a liberare la malcapitata della macerie, affidandola alle cure di personale medico 118 di Termoli, che ha richiesto l’intervento di elisoccorso Abruzzo per il trasferimento della turista presso l’ospedale di Pescara.