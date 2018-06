Crolla un balconcino e trascina giù, per un paio di metri, un’anziana che si era affacciata. È accaduto a Chiauci nella serata di sabato. La donna, proprietaria dell’abitazione, ha più di 80 anni ed è ricoverata in prognosi riservata all’ospedale ‘Veneziale’ di Isernia, ma non risulterebbe in pericolo di vita.

I motivi del cedimento del balconcino al primo piano non sono noti. “Sono andando sul posto. Posso solo dire che quella casa, in via San Sebastiano a pochi passi dal Municipio, ha almeno 150 anni”, ha riferito il sindaco Alessandro Di Lonardo.

L’anziana era da sola al momento del crollo. I vicini si sono accorti dell’accaduto e hanno chiamato il 118. “Per ragioni di sicurezza – spiega ancora il Sindaco – transenneremo la parte interessata dal crollo. Lunedì poi con l’Ufficio tecnico del Comune procederemo con i controlli più approfonditi, verificando anche le condizioni dell’altro balconcino dell’abitazione”. (Ansa)