di Redazione

Anch’io sono la Protezione Civile, aperte le iscrizioni al primo campo estivo della CRI Isernia.

Il Comitato di Isernia della Croce Rossa Italiana è lieto di annunciare l’organizzazione del primo campo estivo residenziale “Anch’io sono la Protezione Civile”, rivolto ai bambini dai 10 ai 13 anni. Questo evento unico, patrocinato dal Dipartimento nazionale di Protezione Civile, si terrà dal 15 al 19 luglio 2024 presso il suggestivo Parco Turistico Oasi delle Mainarde a Castel San Vincenzo (IS). Durante questa settimana, i giovani partecipanti avranno l’opportunità di vivere un’esperienza formativa e divertente, imparando le basi della protezione civile e della sicurezza attraverso una serie di attività interattive. Il programma include giochi educativi, avventure nella natura e momenti di socializzazione, il tutto volto a promuovere la crescita personale e l’acquisizione di competenze utili per la vita, soprattutto quando ci si trova dinanzi a contesti in cui è necessario conoscere procedure e comportamenti volti alla riduzione dei rischi correlati a eventi calamitosi. “Siamo certi che questa esperienza offrirà ai bambini un’occasione unica per crescere, divertirsi e fare nuove amicizie, il tutto in un ambiente sicuro e stimolante”, fanno sapere dalla CRI Isernia. Le iscrizioni sono aperte fino al 6 luglio 2024. Per maggiori informazioni e per iscriversi, contattateci direttamente via email all’indirizzo isernia@cri.it o ai numeri di telefono 3281771051 / 3387625493.