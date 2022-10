RECLUTAMENTO ANNO 2023 ALLIEVE SCUOLA DEL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

In tutto il territorio nazionale è in corso la Campagna 2023 per il Reclutamento Allieve della Scuola del Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana.

Le selezioni rimarranno aperte fino al 30 novembre 2022 e le interessate potranno richiedere informazioni circa i requisiti previsti e le modalità di iscrizione presso l’Ispettorato Infermiere Volontarie di riferimento, consultando il sito: www.cri.it