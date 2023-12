di Redazione

Lo scorso 2 dicembre, in occasione della Giornata Mondiale contro l’AIDS, il Comitato di Isernia della Croce Rossa Italiana ha svolto un’importante attività di sensibilizzazione e informazione sui rischi dell’HIV e dell’AIDS, presso la @lastradadisco. L’evento ha avuto un focus particolare sui giovani, con l’intento di aumentare la loro consapevolezza. I Volontari, tutti giovani, hanno agito come ambasciatori della conoscenza, distribuendo materiale informativo e rispondendo alle domande del pubblico. Questa scelta di far dialogare giovani con giovani ha rafforzato il messaggio dell’evento, rendendolo più accessibile e rilevante per le nuove generazioni. Una novità di rilievo di quest’anno è stata l’introduzione di un questionario, somministrato ai giovani che si sono avvicinati all’infopoint, finalizzato a valutare il loro livello di conoscenza sui rischi legati alle malattie sessualmente trasmissibili. Questa iniziativa, oltre a raccogliere dati importanti per future azioni di sensibilizzazione, ha anche offerto l’opportunità di educare direttamente i giovani su questi argomenti cruciali. Il successo dell’evento è stato evidenziato dall’elevata affluenza del pubblico, una testimonianza dell’interesse crescente della comunità verso questi temi. Tutti i Volontari coinvolti erano adeguatamente formati, garantendo che le informazioni fornite fossero accurate e utili. Grazie al lavoro instancabile dei Volontari, anche quelli più giovani, la Croce Rossa di Isernia continua a essere in prima linea nell’informare e sensibilizzare la popolazione, sottolineando l’importanza della prevenzione e del sostegno nelle sfide legate all’HIV e all’AIDS.