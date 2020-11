Il Comitato locale della Croce Rossa di Isernia, in collaborazione con il Comune di Isernia, nei giorni 14 e 15 novembre, ha organizzato, presso la sede del Comitato, in via G. Pascoli n. 1, la campagna di tamponi in modalità “Drive-In”. Nei giorni di sabato e domenica la cittadinanza potrà sottoporsi ai test al costo di 40 euro.

Le persone che vogliono partecipare ai test possono mettersi in fila con le auto lungo corso Risorgimento e, dopo aver compilato il modulo, potranno sottoporsi ai tamponi. Nel giro di 20 minuti, riceveranno il messaggio tramite e mail o WhatsApp. Per maggiori informazioni e possibile contattare la sede del comitato al seguente numero 0865 412180.

