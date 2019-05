Solidarietà ai giornalisti da parte dell’Associazione Nazionale Magistrati è stata espressa dal Presidente del Tribunale di Isernia, Enzo Di Giacomo, in risposta al “grido di dolore” che, come Presidente dell’Ordine, ho lanciato in apertura dell’evento formativo che si è svolto ieri nel capoluogo di provincia.

Nel mio intervento di saluto ho sottolineato la grave crisi che investe il settore dell’editoria in regione, un settore ormai allo stremo con colleghi senza stipendio da mesi. Un settore diventato “deposito di lacrime e dispensatore di diritti” perché, nonostante le enormi difficoltà e con encomiabile sacrificio, i colleghi continuano ad esercitare il diritto dovere di informare, garantendo ai cittadini il diritto ad essere informati.

Da Isernia a Campobasso dove, in occasione della inaugurazione della Sede del giornale telematico Is News, ho avuto modo di confrontarmi con il Presidente della Regione, Donato Toma. Alla sua espressione “Complimenti… perché i giornalisti ci sono e ci saranno” non potevo non evidenziare che i giornalisti ci sono, ma continueranno ad esserci soltanto se la Regione eroga subito i contributi relativi ai bandi 2015-2016-2017 e 2018.

Alcune graduatorie sono state già stilate dal Corecom, così come mi ha confermato ufficialmente il Presidente Talucci che ho incontrato l’8 maggio. Ho ribadito al Presidente della Regione che l’informazione non può attendere i tempi della politica e che è necessario e urgente provvedere all’erogazione dei fondi per l’Editoria. La “battaglia” dell’OdG continua fino a quando non ci sarà una soluzione alla “vertenza Molise”.

Il comunicato, condiviso dai Consiglieri Nazionali Vincenzo Cimino e Cosimo Santimone, è stato inviato anche al Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine, Carlo Verna, che ha chiesto di essere continuamente aggiornato sulla crisi dell’Editoria in regione.