In un momento più che delicato per tutto il mondo dell’informazione e a causa della crisi dell’editoria che non lascia intravedere rapide soluzioni per il settore, l’Ordine dei Giornalisti del Molise, unico Ente che rappresenta indistintamente tutta la categoria, indice una giornata di sensibilizzazione per il prossimo 3 maggio 2019. Venerdì 3 maggio, alle ore 11,00, il Consiglio Direttivo dell’ODG Molise e i consiglieri nazionali si ritroveranno in piazza Municipio a Campobasso.

L’intenzione è di voler dare un segnale forte alle istituzioni. Non una protesta, ma un grande momento di aggregazione, riflessione e attenzione alle problematiche del settore. L’ODG Molise, visto il perdurare della grave situazione, si è già fatto carico di presentare al Presidente della Regione, Donato Toma, una serie di indicazioni, condivise anche dai Consiglieri Nazionali, per la prossima legge sull’editoria ed è ancora in attesa di un riscontro. Tuttavia non si può più aspettare e allora l’invito per Istituzioni, colleghi e editori, è di ritrovarsi in piazza Municipio tutti insieme per condividere questo momento. L’iniziativa si terrà in concomitanza con la giornata internazionale per la libertà di stampa.