Importanti novità nell’organigramma della Cri Molise. Nelle scorse settimane, infatti, il dottor Michele Danza è stato nominato Direttore Sanitario della Direzione Sanitaria del Comitato Regionale Molise della Croce Rossa Italiana.

Il dottor Danza ha un lungo e prestigioso curriculum, oggi arricchito da questo nuovo incarico che lo stesso svolgerà a titolo gratuito. Medico di Base e specialista in Oncologia, svolge la sua professione a Casacalenda. Già Volontario e Medico della Croce Rossa Italiana, nonché Ufficiale Medico in congedo con il grado di Tenente dell’Arma dei Carabinieri, la sua esperienza professionale matura soprattutto in scenari operativi sia a livello nazionale che all’estero. In Italia ha preso parte alle operazioni di soccorso “Sisma 2002” in Molise, al terremoto dell’Aquila del 2009, in qualità di Dirigente Sanitario dell’Infermeria del Campo di Accoglienza presso la frazione di San Gregorio (Comune de L’Aquila).

All’estero, invece, ha preso parte a diverse operazioni nella Provincia Autonoma del Kosovo quale responsabile Sanitario nell’organizzazione e nella pianificazione dei soccorsi. In queste esperienze ha sempre agito tenendo in considerazione i princìpi ispiratori della Croce Rossa. “Un professionista autentico e ligio al dovere – ha dichiarato in merito il Presidente della CRI Molise, Giuseppe Alabastro -, che sono certo darà un contributo importante alla storica Associazione. Grazie alla sua esperienza e alla sua dedizione al lavoro si potranno porre in essere diversi progetti riguardanti l’area sanitaria. Non solo.

Il Direttore Sanitario si assume la responsabilità sanitaria, indispensabile non solo per legge, ma anche per attuare la costante e assidua vigilanza sull’applicazione e il rispetto delle direttive nazionali e internazionali. A nome mio, del Consiglio Direttivo e di tutti i Volontari della Cri Molise auguro al dottor Danza i più sinceri auguri di buon lavoro”.