di Redazione

La CRI Isernia e la Giornata Nazionale per la Sicurezza nelle Scuole: un percorso educativo a Venafro.

In occasione della Giornata Nazionale per la Sicurezza nelle Scuole, la Croce Rossa Italiana – Comitato di Isernia ha svolto un’importante attività educativa presso l’Istituto Comprensivo Don Giulio Testa di Venafro, coinvolgendo i bambini e le bambine in un’esperienza formativa sulla sicurezza stradale. L’iniziativa, inserita nel contesto della campagna nazionale della CRI “Sicurezza On the Road”, ha visto gli studenti cimentarsi in un percorso guidato tra la segnaletica stradale, studiato per insegnare in modo pratico e divertente le regole fondamentali della sicurezza su strada. Grazie a un approccio ludico-educativo, i volontari della CRI hanno trasmesso ai piccoli partecipanti importanti nozioni sulla responsabilità individuale e collettiva per prevenire i rischi legati alla circolazione. L’entusiasmo dei bambini, che si sono divertiti a imparare rispettando i segnali e simulando situazioni di mobilità quotidiana, è stato accompagnato dall’apprezzamento del personale docente, che ha sottolineato il valore di queste attività per l’educazione civica e sociale degli studenti. A conclusione della giornata, il Presidente del Comitato CRI di Isernia, Fabio Rea, ha espresso la sua soddisfazione: “Ringraziamo l’Istituto Comprensivo Don Giulio Testa per la calorosa accoglienza e per aver condiviso con noi l’obiettivo di diffondere la cultura della sicurezza. Un grazie speciale va ai nostri volontari, che con impegno e passione continuano a lavorare per il benessere e la formazione della comunità. Sono momenti come questi che dimostrano quanto sia importante investire sui più giovani per costruire un futuro più sicuro e responsabile.” Questa attività rappresenta solo una delle tante iniziative portate avanti dalla CRI Isernia per promuovere la prevenzione e la consapevolezza dei rischi, confermando ancora una volta il ruolo fondamentale dell’organizzazione nel territorio.