L’assessore all’Ambiente del Comune di Campobasso, Simone Cretella, ha risposto nella seduta pomeridiana del Consiglio comunale di ieri, all’interpellanza del consigliere di minoranza del centro sinistra Trivisonno inerente il sistema di raccolta differenziata, in partenza nel quartiere San Giovanni dal 10 dicembre prossimo.

“Rispetto a quanto detto e chiesto nell’interpellanza, – ha dichiarato Cretella – non risultano comprensibili quali siano le particolari criticità che il periodo pre-natalizio dovrebbe generare rispetto all’avvio della raccolta differenziata in qualsiasi altro periodo dell’anno. Al riguardo poi, preso atto che l’estensione del servizio di raccolta differenziata in città tende principalmente a diminuire la quantità di rifiuti indifferenziati da avviare in discarica ed aumentare, di conseguenza, quelli da avviare alle corrette filiere del riciclo, si ritiene ancora più motivata la scelta di partire prima del periodo festivo in cui, notoriamente, si producono quantità di rifiuti superiori alla norma.

Detto ciò, – ha specificato in conclusione l’assessore – qualora dovessero presentarsi particolari problematiche o impedimenti dovuti a causa di forza maggiore, l’amministrazione si riserva la possibilità di adottare provvedimenti migliorativi rispetto alla programmazione annunciata”.