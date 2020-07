È tutto pronto per la prima edizione di Mainarde in Vela. Il lago di Castel San Vincenzo si prepara ad accogliere centinaia di persone in un weekend tra sport e natura. Un’iniziativa, patrocinata dal Comune di Castel San Vincenzo, la Provincia di Isernia e col patrocinio morale del Coni Molise, che si pone l’obiettivo quello di valorizzare gli sport come kayak, windsurf e kitesurf, ritenuti da un dossier del Coni a rischio contagio zero da Covid-19.

La kermesse, che si terrà dal 31 luglio al 2 agosto sul lago di Castel San Vincenzo (provincia di Isernia) ha un calendario ricco di appuntamenti, tra cui lezioni didattiche di sport velici e dimostrazioni in acqua affidate all’associazione “In Vela con Noi”, microcircuiti con premi in palio realizzati grazie alla collaborazione con Decathlon Campobasso e pasta La Molisana, ma anche escursioni in pedalò sul lago e uno spazio dedicato al reading di alcuni testi che saranno accompagnati da arrangiamenti musicali.

Si parte venerdì sera con l’inaugurazione della manifestazione, le escursioni sul lago e, per concludere, con la presentazione dei libri. Durante la prima serata, a partire dalle ore 19, saranno presentate le opere del giornalista napoletano Gennaro di Biase, con il suo romanzo “Lo sbarco”, e di Davide Gambardella, con il racconto “Storia di un (quasi) amore in quarantena”; sabato pomeriggio invece sarà la volta di Nicola Mastronardi, con un focus sulla storia del territorio dal titolo “I sanniti e la storia di Italia”.

Le giornate di sabato e di domenica, saranno invece interamente dedicate agli sport velici e a remi, con le lezioni per gli under 16 e le prove in acqua anche per gli adulti che vorranno cimentarsi con kite, windsurf, canoe e sup. La giornata conclusiva prevede anche due microcircuiti con premi in palio messi a disposizione dagli sponsor, mentre per tutta la durata dell’evento sarà possibile partecipare al contest fotografico che vedrà premiato lo scatto più bello: vincerà la gara la fotografia pubblicata su Instagram con l’hashtag #MainardeInVela che riceverà più like.

AVVISO IMPORTANTE

Per poter usufruire del materiale a disposizione (canoe, sup, ecc.) è obbligatoria la sottoscrizione di una tessera FIV (Federazione Italiana Vela) valida un anno al costo di 10 euro che dà acceso a tutti i club FIV in Italia.

È importante, al fine del regolare svolgimento della manifestazione, prenotarsi e fornire i dati anagrafici in anticipo scrivendoci in privato o contattandoci telefonicamente: in questo modo si eviteranno assembramenti e code per l’iscrizione.

Ricordiamo, inoltre, che nel caso in cui una persona non è prenotata, oltre a rischiare di non poter usufruire dei mezzi (per limiti di posti), corre il rischio di non avere accesso all’area campeggio perché il numero di persone è limitato e contingentato a causa dell’emergenza sanitaria.

PROGRAMMA

Venerdì 31 luglio 2020

· Ore 16.30: Inaugurazione Mainarde in Vela

Parteciperanno:

la sindaca di Castel San Vincenzo, Marisa Margiotta

la delegata provinciale CONI Isernia, Elisabetta Lancellotta

l’ingegner Marco Orioni, titolare del Parco Turistico Oasi delle Mainarde

· Ore 17.30: Escursioni sul lago in kayak e pedalò

· Ore 18.30: Presentazione e reading dei libri “Storia di un (quasi) amore in quarantena” e “Lo Sbarco” di con gli autori Davide Gambardella e Gennaro di Biase. Musiche di Pio Giannini

Sabato 1 agosto 2020

· Ore 10.30: Lezioni didattiche di vela, sup e wind surf a cura dell’associazione “In Vela con Noi” per under 16.

· Ore 12.30: Prove in acqua con sup, kayak e wind surf per under 16*

· Ore 16.00: Performance in acqua con kite surf e wind surf a cura di Gianluca Ciffolilli (In Vela con Noi – Federazione Italiana Vela)

· Ore 17.00: Prove in acqua con sup, kayak, kite e wind surf per adulti

· Ore 18.30: “I sanniti e la storia di ‘Italia’”, focus sulla storia del territorio molisano a cura di Nicola Mastronardi

*Per le prove in acqua è obbligatoria la sottoscrizione di una assicurazione FiV del costo di 10 euro della validità di 1 anno

Domenica 2 agosto 2020

· Ore 10.30: Microcircuiti con sup e kayak con premi e gadget in palio per la categoria junior in collaborazione con Decathlon

· Ore 12.30: Premiazione categoria junior (ai vincitori saranno consegnati prodotti de La Molisana e gadget di Decathlon)

· Ore 16.30: Microcircuiti con sup e kayak con premi e gadget in palio per la categoria senior in collaborazione con Decathlon

· Ore 18.30: Premiazione categoria senior (ai vincitori saranno consegnati prodotti de La Molisana e gadget di Decathlon) e premiazione contest fotografico.

Si comunica ai partecipanti all’evento che per le prove in acqua e le lezioni è necessaria la prenotazione