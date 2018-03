Stando a quanto affermano gli ultimi dati Audiweb sul 2017, sono 24,2 i milioni di utenti unici al giorno, connessi tramite personal computer, tablet e smartphone, a rappresentare una crescita dell’8,7% rispetto a quanto non fosse stato riscontrato nel corso del 2016. Numeri che sono peraltro ulteriormente rafforzati nel corso dei primi mesi del 2018, che denotano un prolungamento delle stime di crescita, a dimostrazione dell’esistenza di nuovi margini nel settore.

Sempre scorrendo gli ultimi dati Audiweb, emerge come la connessione media giornaliera sia di 2 ore e 22 minuti, e che è sempre più rilevante la quota da mobile; il 57,6% della popolazione avrebbe invece dedicato alla navigazione 54 ore e 54 minuti al mese, ovvero una media di 2 giorni e 6 ore. Sul finire dell’anno, i numeri hanno inoltre conosciuto una tiepida impennata: a dicembre 2017 infatti gli utenti che si sono collegati almeno una volta alla rete sono stati 24,8 milioni, di cui 10,9 milioni mediante personal computer e 21,3 milioni mediante piattaforme mobili. Ma che cosa fanno gli italiani online?

Come è ben lecito attendersi, tra le voci di fruizione di contenuti online più importanti ci sono i motori di ricerca e i siti generalisti, e ancora i servizi specifici (come quelli che propongono l’erogazione di video online) e i social media. Cresce ripidamente anche il gaming online, trainato da un’offerta sempre più competitiva da parte di alcuni operatori che hanno deciso di integrare la propria proposta in maniera sempre più convincente e diversificata, come NetBet.

Ad ogni modo, non sono solamente video, social e giochi le voci di maggiore rilievo in questa importante tendenza. A crescere sono infatti anche le fruizioni da parte dei portali di commercio elettronico, il cui incremento nel 2017 rispetto all’anno precedente è stato pari a +15,8%, e il costante successo delle piattaforme di messaggistica istantanea, che hanno registrato un incremento del 18,6% in un anno, spinte da WhatsApp.

Infine, Audiweb si sofferma nel tracciare un breve profilo degli utenti “tipo” che alimentano il web tricolore. In tal senso, sono sicuramente molto interessanti i dati relativi al profilo degli utenti connessi alla rete nel nostro Paese, che ci confermano come alla fine del 2017 abbia navigato almeno una volta su Internet il 44,4% degli uomini e il 45,9% delle donne, e che circa 2 italiani su 3 di età compresa tra i 18 e i 54 anni si sono collegati alla rete almeno una volta al giorno.

Non è una sorpresa notare che è proprio la fascia d’età più giovane, ovvero quella compresa tra i 18 e i 24 anni, che ha trascorso più tempo connessa alla rete, con connessioni della durata media di circa 2 ore e mezza. Man mano che cresce l’età anagrafica, diminuisce invece il tempo trascorso online, fino a toccare 1 ora e 51 minuti per gli over 55.

Infine, Audiweb sostiene che l’80,6% del tempo totale online è generato da collegamenti attraverso dispositivi di telefonia mobile, come i tablet o gli smartphone.