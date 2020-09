Il termine per la presentazione dei progetti è l’otto di ottobre. ALI, Autonomie Locali Italiane del Molise, in collaborazione con la Camera di Commercio del Molise, promuove un incontro sul tema che terrà l’Agenzia “Keyone Consulting ” secondo le indicazioni della locandina allegata.

Keyone Consulting dal 2008 è attiva nel campo della consulenza per il business developement operando attraverso la sua rete di esperti di consulenza direzionale, finanza agevolata e formazione per le imprese. Nel corso del 2019 Keyone ha lanciato Partiagevolato, un programma specifico per il supporto dei giovani aspiranti imprenditori.

Nell’ambito del detto programma si propone l’incontro a Campobasso con lo scopo di promuovere le nuove opportunità della Regione Molise per l’avvio di nuove imprese o subentrando nella conduzione di aziende esistenti e allargando lo sguardo ai programmi nazionali con la stessa ispirazione.

A causa delle limitazioni imposte per il Covid 19 raccomandiamo di fare l’iscrizione gratuita con una e-mail indirizzata a: “campobasso@movimentoconsumatori.it”