AVVISO PUBBLICO SVILUPPO ITALIA MOLISE “CREAZIONE DI IMPRESA”

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINO AL 90% PER LA CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE.

CONFCOOPERATIVE MOLISE RESTA A DISPOSIZIONE PER QUALSIASI INFORMAZIONE.

“Creazione d’Impresa” è uno strumento pensato per promuovere la nascita di nuove attività imprenditoriali quale possibile risposta alla richiesta di occupazione in Molise. Si tratta di un intervento che, oltre a mettere a disposizione risorse finanziarie a fondo perduto con una percentuale fino al 90%, concede servizi di accompagnamento alla progettazione di impresa e di assistenza tecnica allo start-up cosi da ottimizzare l’utilizzo delle risorse, diffondere la cultura della progettualità, aiutare la crescita di tutto il territorio. Prevede specifiche riserve per le Aree interne e per i lavoratori del bacino dell’Area di crisi complessa. La dotazione finanziaria complessiva, derivante da risorse del POR Molise FESR-FSE 2014/2020, POC Molise 2014/2020, è pari a euro 3.948.040,00.