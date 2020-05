di Domenico Pio Abiuso

Il Ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, parlando alla Camera dei Deputati, è tornata a parlare del futuro del mondo della scuola nel post pandemia Coronavirus. Il Titolare dell’Istruzione, dinnanzi all’Assemblea, ha dichiarato: “Resta ferma la possibilità di non ammettere all’anno successivo studenti e studentesse con un quadro carente fin dal primo periodo scolastico. La valutazione avverrà sulla base di quanto svolto. Gli alunni potranno essere promossi anche in presenza di voti sotto il 6. Ma non sarà un 6 politico. Le insufficienze compariranno nel documento di valutazione”.