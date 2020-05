Nella giornata di oggi, domenica 3 maggio, non si registrano nuovi casi di contagio al Covid in Molise. I tamponi processati sono 7057 di cui 6756 negativi. Sono 8 i pazienti ricoverati nel reparto di Malattie Infettive del ‘Cardarelli’ di Campobasso, 1 paziente in terapia intensiva, nessuno in quella sub intensiva. Il numero delle vittime sale a 22. C’è la segnalare il decesso di una donna di 85 anni ospite della Casa di Riposo Tavola Osca di Agnone.