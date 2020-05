Una buona notizia in questa fase di emergenza sanitaria. Anche i tamponi eseguiti, nei giorni scorsi, ad ospiti e operatori della Casa di riposo e Centro diurno ‘Maria Gargani’ sono risultati tutti negativi, così come lo erano stati quelli processati per le altre due strutture: ‘Casa mia per anziani’ e ‘Villa delle ginestre’.

«Sono stati quindi conclusi – ha affermato Giacomo d’Apollonio, sindaco di Isernia – tutti gli accertamenti sulle tre strutture per anziani operanti nella nostra città. Non posso che esprimere soddisfazione per l’esito complessivo delle azioni di prevenzione e controllo attuate a difesa delle persone più fragili e terminate con esito negativo alla ricerca del Coronavirus».