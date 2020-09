La nota stampa della Direzione del SIPROIMI di Venafro

“La Direzione del SIPROIMI di Venafro comunica che i tamponi effettuati sugli operatori della struttura sono risultati tutti negativi. Per quanto concerne i tamponi sugli ospiti del centro d’accoglienza, contatti diretti della donna risultata positiva al Covid-19 nella giornata di sabato, solo una persona è risultata positiva. Si tratta di una donna che era stata già posta in isolamento, asintomatica e in buone condizioni di salute”.