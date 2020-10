Su Rai Radio 1, nel programma “Radioanchio”, il governatore Toma ha dichiarato: “In questo momento non ho in mente di fare delle zone rosse in quanto i contagi sono tutti sotto controllo“.

Specificando che in terapia intensiva in Molise c’è solo una paziente. Ha elogiato i molisani perché rispettano e le regole e sono molto prudenti. Toma ha anche detto: “Se chiudiamo le frontiere il Molise muore di povertà. Nel caso il Governo prenda decisioni più drastiche, siamo pronti a rispettarle“.