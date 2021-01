“Grazie ai molisani che hanno rispettato le regole ed al lavoro instancabile dei nostri operatori della sanità. C’è alle spalle un gran lavoro di monitoraggio e di azioni virtuose poste in campo dalle nostre istituzioni. Continuiamo a mantenere alta la guardia ed il livello di prudenza”. Così, all’Ansa, il presidente della Regione Molise, Donato Toma, commenta l’ordinanza firmata dal ministro per la Salute, Roberto Speranza. Il Molise, con un indice Rt puntuale a 0.7 il più basso d’Italia, resta in ‘Zona gialla’.