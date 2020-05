La situazione a Campobasso è sotto controllo. Chi non ha rispettato le regole e chi non ha controllato si assume le proprie responsabilità. La regione è intervenuta tempestivamente, come per altre emergenze, a tutela dei cittadini. Siamo stati fino ad ora la comunità che meglio si è comportata in Italia: continuiamo così, con diligenza e coesione. Il lockdown è alle spalle, uniti torneremo gradualmente alle nostre abitudini di sempre. Ancora uno sforzo e vinciamo!