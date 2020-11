Preoccupa in Molise l’andamento della curva dei contagi da Covid-19 in costante e graduale aumento nelle ultime settimane. Ieri la giornata più tragica con sette decessi registrati in 24 ore, 80 in totale dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

L’ANSA ha chiesto al presidente della Regione, Donato Toma, se a suo avviso, e in base agli ultimi dati, il Molise possa essere ancora in ‘Zona gialla’. Ha risposto così: “Noi ci stiamo sforzando di attuare un modello organizzativo che ci lasci regione virtuosa”.