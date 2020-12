di Christian Ciarlante

Altra giornata nera per il Molise sul fronte Coronavirus: 152 nuovi positivi su 1099 tamponi processati (ieri erano 1368). E altri 4 decessi che portano il numero delle vittime a 133. Il totale dei ricoverati scende a 60. Ci sono anche 6 dimessi.

I 152 nuovi positivi: 1 Agnone, 1 Baranello, 2 Bojano, 1 Bonefro, 2 Busso, 26 Campobasso, 4 Campodipietra, 2 Campolieto, 5 Campomarino, 1 Carovilli, 1 Cercemaggiore, 1 Colle D’Anchise, 2 Ferrazzano, 1 Fornelli, 1 Guglionesi, 3 Isernia, 9 Larino, 3 Limosano, 1 Lucito, 1 Macchiagodena, 1 Mirabello Sannitico, 2 Montagano, 3 Montaquila, 1 Montecilfone, 1 Montelongo, 1 Montenero di Bisaccia, 1 Palata, 2 Pescolanciano, 1 Petacciato, 1 Petrelle Tifernina, 1 Poggio Sannita, 2 Portocannone, 1 Riccia, 8 Ripalimosani, 1 Roccasicura, 1 Salcito, 1 San Biase, 1 San Giacomo degli Schiavoni, 6 San Martino in Pensilis, 4 Santa Croce di Magliano, 1 Sant’Agapito, 3 Sant’Angelo del Pesco, 5 Sant’Angelo Limosano, 1 Spinete, 17 Termoli, 3 Toro, 9 Trivento, 1 Ururi, 2 Venafro, 1 Vinchiaturo.

Altra notizia negativa riguarda l’indice di contagio Rt che, in Molise, risulta essere il più alto d’Italia (a 1,38). Con questi numeri non usciamo più da questa fase emergenziale, anzi, più si avvicina il Natale e più il dato rischia di peggiorare.

In questa seconda ondata, i “Tomenzano”, avrebbero dovuto solo organizzare una strategia di contenimento del virus, invece si sono limitati a lodare misure inefficaci o inesistenti. Operazione ardua, ovviamente, nessuno lo mette in dubbio.

Non esistono rimedi lampo per fronteggiare il virus, ma fare peggio di così è anormale. Un primo passo per tentare di risolvere il problema, sarebbe ammetterne l’esistenza e affermare chiaramente di aver fallito.

Non si puo’ continuare a negare l’evidenza dei numeri.

La spirale in cui siamo entrati sta producendo troppe perdite umane e grandi perdite economiche. E’ da marzo che assistiamo sempre allo stesso film. A furia di nascondere la polvere sotto il tappeto sono venute fuori delle dune.